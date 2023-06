Fall Mar-a-Lago: Berichte: Anzeichen für Anklage gegen Trump

In den USA verdichten sich die Anzeichen für eine mögliche Anklage gegen Ex-Präsident Donald Trump wegen unsachgemäßen Umgangs mit vertraulichen Dokumenten. Mehrere Medien meldeten am Mittwochabend, dass Bundesstaatsanwälte dem Team Trumps kürzlich einen sogenannten Target Letter geschickt hätten - also eine Mitteilung, dass ihr Mandant das Ziel strafrechtlicher Ermittlungen sei. Ein solcher Brief gilt häufig als Vorstufe zu einem Strafverfahren.