Skripal: EU und USA weisen Dutzende russische Diplomaten aus

Nach der Affäre um die Vergiftung des früheren russischen Ex-Spions Sergej Skripal in Großbritannien weisen zahlreiche westliche Staaten russische Diplomaten aus. Allein die USA verwiesen am Montag 60 russische Diplomaten des Landes. Auch EU-Ratspräsident Donald Tusk erklärte, insgesamt 14 Mitgliedstaaten ergriffen einen solchen Schritt. Aus EU-Kreisen verlautete, betroffen seien dort „mehr als 30“ Personen. Tusk sagte, weitere Schritte seien in den kommenden Tagen möglich.