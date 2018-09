Fall Skripal Russland will Verdächtige nur nach offizieller Anfrage suchen

MoskauRussland will nach den zwei mutmaßlichen Verdächtigen im Skripal-Fall nur nach einer offiziellen Anfrage aus Großbritannien suchen. Man könne nur juristische Schritte einleiten, wenn bei den Ermittlungen Moskau nach bilateralen und internationalen Regeln eingebunden werde, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag in der russischen Hauptstadt. Erst dann könnte Russland aktiv werden, sagte er der Agentur Tass zufolge.