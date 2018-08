Fall Skripal: USA verhängen für Montag Sanktionen gegen Russland

Der Nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, bekräftigte unterdessen am Freitag, auch die wegen des Vorwurfs der Einmischung in den US-Wahlkampf gegen Russland verhängten Sanktionen blieben so lange in Kraft, bis die Regierung in Moskau ihr Verhalten ändere, sagte er in Kiew.