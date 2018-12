Fallender Ölpreis Opec verhandelt über Förderkürzungen

Unter dem Eindruck abgestürzter Ölpreise hat sich das Ölkartell Opec zu Beratungen über eine mögliche Förderkürzung getroffen. Saudi-Arabiens Energieminister Khalid Al-Falih sagte vor der Sitzung am Donnerstag in Wien, dass die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) das Ziel habe, Angebot und Nachfrage in Balance zu bringen. Bei einer möglichen Kürzung seien Größenordnungen von 500.000 bis 1,5 Millionen Barrel (je 159 Liter) Öl am Tag denkbar. Der Ölpreis hatte zwischen Anfang Oktober und Anfang Dezember um fast 30 Prozent nachgegeben.