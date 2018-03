„Fancy Bear“: Russische Hacker nehmen Rüstungsindustrie der USA ins Visier

WashingtonSelbst die sichersten Netzwerke haben oft eine banale Schwachstelle: die Menschen, die mit ihnen arbeiten. Genau das haben sich Hacker aus Russland offenbar zunutze gemacht, um an sensible Informationen über Systeme der US-Streitkräfte zu kommen. Ob und in welchem Umfang Daten tatsächlich gestohlen werden konnten, ist unklar. Fest steht aber, dass mindestens 87 Personen mit Zugang zu geheimen Militärprojekten angegriffen worden sind.