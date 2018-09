Fast 70 Tote Taifun „Mangkhut“ wütet in Philippinen und China

HongkongTaifun „Mangkhut“ hat auf den Philippinen und in China bisher mindestens 69 Menschen das Leben gekostet. Dutzende würden zudem vermisst, teilte die philippinische Nationalpolizei am Montag mit. Sie sprach von 64 Verletzten. Behörden in China meldeten vier Toten durch herabfallende Bäume und Baumaterial in Guangdong, einem wichtigen Industriestandort in der Volksrepublik.