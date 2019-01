 Fatih Portakal: Prominenter türkischer Moderator geht nach Kritik Erdogans in Rente

IstanbulNach Kritik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zieht sich der prominente Moderator Fatih Portakal aus dem Fernsehgeschäft zurück. Er werde in Rente gehen, kündigte Portakal am Mittwoch via Twitter an. „So, jetzt ist es offenbar an der Zeit, den Stuhl zu räumen. Nicht nur Kommen, auch Gehen muss gelernt sein. Gratulation zu meiner Rente“, schrieb er.