FBI-Maulwurf?: Trump will Ermittlungen zu Spionageverdacht in seinem Wahlkampfteam

US-Präsident Donald Trump hat vom Justizministerium Ermittlungen zu dem Verdacht verlangt, wonach sein Wahlkampfteam von einem FBI-Spion unterwandert worden sein könnte. Er twitterte am Sonntag: „Hiermit fordere ich, und werde das offiziell morgen tun, dass das Justizministerium prüft, ob nicht das FBI/DOJ (Department of Justice) die Trump-Kampagne für Politische Ziele infiltriert oder überwacht hat - und ob irgendwelche derartige Forderungen von Leuten in der Obama-Administration gemacht wurden.“