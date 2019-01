 FBI: Russland wirft USA Festnahme eines Russen nach Arrest von US-Bürgern vor

Das Außenministerium in Moskau teilte am Samstag mit, der Russe Dmitri Makarenko sei auf den zu den USA gehörenden Nördlichen Marianen festgenommen und von der Inselgruppe in den US-Bundesstaat Florida gebracht worden. Makarenko sei am 29. Dezember auf der Pazifik-Insel Saipan zusammen mit seiner Ehefrau, seinen minderjährigen Kindern und den Eltern eingetroffen.