Fed-Chef Jerome Powell „Für die komplette Erholung der Wirtschaft müssen Menschen komplettes Vertrauen haben“

Nicht viel besser sieht es in der Industrie aus. Die Betriebe stellten im April 13,7 Prozent weniger her als im Vormonat. Die gesamte Produktion - zu der auch Versorger und Bergbau beitragen - schrumpfte mit 11,2 Prozent so stark wie noch nie in der seit 101 Jahren veröffentlichten Statistik. Der Kampf gegen die Corona-Krise hat Lieferketten unterbrochen und die Nachfrage in den Keller gedrückt. Viele Experten rechnen erst in der zweiten Jahreshälfte mit einer Belebung.



Der Industrie, die etwa elf Prozent zum Bruttoinlandsprodukt der weltgrößten Volkswirtschaft beiträgt, ging es bereits vor der verschärften Corona-Krise nicht gut. Dazu trugen die Probleme des Flugzeugbauers Boeing mit seinem Modell 737 MAX ebenso bei wie der Preiskrieg der Öl-Staaten Russland und Saudi-Arabien, der den US-Förderfirmen mit der kostspieligeren Fracking-Technik zu schaffen macht.