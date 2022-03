Fed-Entscheid Die Fed muss die Zinsen schneller anheben

Wäre in den vergangenen Monaten ein Außerirdischer in den USA gelandet, in einem Land, in dem der Leitzins bei null und die Inflation bei knapp acht Prozent liegt, wäre er wohl zu der Überzeugung gelangt, dass sich die Notenbanker dort im Dornröschenschlaf befinden. Nun aber scheinen sie aufgewacht zu sein. Auf der Sitzung des Offenmarktausschusses am Mittwoch entschlossen sich die US-Währungshüter unter Vorsitz von Jerome Powell, den Zielbereich für den Zins am Interbankenmarkt um 25 Basispunt auf 0,25 bis 0,5 Prozent anzuheben. Es war die erste Zinserhöhung seit mehr als drei Jahren. Anfang 2020 hatte die Notenbank Fed die Geldbeschaffungskosten wegen der Corona-Pandemie auf fast null Prozent gedrückt.