Fed-Entscheidung: Die Fed setzt die EZB unter Druck

Eine Woche vor dem Weihnachtsfest ist es noch einmal richtig spannend geworden an den Finanzmärkten. In Washington trafen sich gestern die Notenbanker der amerikanischen Federal Reserve zum letzten Mal in diesem Jahr, um über den künftigen Kurs der Geldpolitik zu beraten. Beobachter hatten im Vorfeld der Sitzung darauf gewettet, dass die Zentralbanker um ihren Chef Jerome Powell den bereits eingeleiteten Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik beschleunigen.