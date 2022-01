Fed-Entscheidung US-Leitzins bleibt extrem niedrig – vorerst

Das monatliche Abbautempo bei den Zukäufen hat sich ab Mitte Januar bereits auf 30 Milliarden Dollar verdoppelt. Anfang März soll dieses als Tapering bekannte Manöver nun abgeschlossen werden, womit der Weg für eine Zinserhöhung frei ist. Zugleich hat sich die Notenbank den Bilanzabbau vorgenommen, der in der Zeit nach der Zinserhöhung kommen soll. In der Krise wurde das Portfolio auf fast neun Billionen Dollar aufgebläht. Einen prinzipiell ausgearbeiteten Plan für eine „beträchtliche Reduzierung“ haben die Währungshüter demnach bereits in der Schublade. Sie nannten allerdings noch keine Details und keinen Zeitplan, wann er genau kommen soll.



„Ab spätestens Herbst wird die Bilanz geschrumpft“, meint Ökonom Bastian Hepperle von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. Auch wenn es Schlag auf Schlag vorangehe, verbleibe noch für lange Zeit viel Liquidität im Finanzsystem. Angesichts der nahenden Verteuerung des Geldes hatte sich an den Finanzmärkten zuletzt Nervosität breitgemacht. Mit Erleichterung reagieren Aktienanleger nun auf den Zinsentscheid. „Alles, was die Fed heute formell und offiziell kommuniziert hat, war bereits erwartet und in den Kursen eingepreist“, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensberater QC Partners. Wie zuvor erwarteten Börsianer für 2022 insgesamt vier Zinserhöhungen um jeweils einen Viertel Prozentpunkt.