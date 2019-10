Fed senkt Leitzins weiter Wie schlecht steht es um Amerikas Wirtschaft?

Jerome Powell hat einmal mehr geliefert. Mit der dritten Zinssenkung in diesem Jahr bleibt die amerikanische Notenbank Federal Reserve geldpolitisch auf dem Gaspedal. Sie hat den Leitzins auf eine Spanne zwischen 1,5 bis 1,75 Prozent gedrückt. Was für sich genommen keine Überraschung ist, verfestigt den Eindruck: Die US-Wirtschaft fährt mit angezogener Handbremse – schleppender jedenfalls, als US-Präsident Donald Trump es gerne hätte und seinen Anhängern weismachen will.