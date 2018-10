Fed US-Firmen schrauben Preise als Antwort auf Zölle nach oben

Amerikanische Unternehmen haben laut einem Bericht der US-Notenbank Federal Reserve mit Preiserhöhungen auf die von Präsident Donald Trump verhängten Zölle reagiert. Die Inflation scheine aber in den meisten Landesteilen nur gering oder moderat auszufallen, hieß es im jüngsten Konjunkturbericht „Beige Book“ der Fed, den sie am Mittwoch veröffentlichte. Vor allem die USA und China haben sich gegenseitig mit Straf- und Vergeltungszöllen überzogen. Im Handelsstreit mit der Europäischen Union wurden höhere Zölle auf Stahl- und Aluminium-Importe aus den EU-Ländern eingeführt. Mit den Maßnahmen will der US-Präsident den betroffenen Staaten Zugeständnisse in der Handelspolitik abringen.