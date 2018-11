Fed US-Notenbank lässt Leitzins stabil

Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins bei der Sitzung ihres Offenmarktausschusses am Donnerstag unangetastet gelassen. Die sogenannte Federal Funds Rate, der Zinssatz, zu dem sich Banken gegenseitig über Nacht Geld leihen, bleibt demnach weiterhin in einem Korridor zwischen 2,0 und 2,25 Prozent, wie die Notenbank nach der Sitzung in Washington mitteilte.