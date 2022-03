Federal Reserve US-Notenbank erhöht den Leitzins erstmals seit Ende 2018

Die hohe Inflation hat in den USA zur Zinswende geführt: Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) erhöht erstmals seit Beginn der Coronapandemie ihren Leitzins wieder. Der wichtige Zinssatz für die weltgrößte Volkswirtschaft steigt um 0,25 Prozentpunkte und liegt damit nun in der Spanne von 0,25 bis 0,5 Prozent, wie die Zentralbank am Mittwoch mitteilte. Die Notenbank gehe davon aus, dass „anhaltende Erhöhungen des Leitzinses angemessen sein werden“, hieß es weiter.