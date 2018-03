Feldzug gegen YPG: Erdogan will Militäreinsatz in Syrien ausdehnen

Am Sonntag waren die türkischen Streitkräfte und die FSA in die Stadt eingedrungen, ohne auf größeren Widerstand der Kurdenmiliz YPG zu stoßen. Diese kündigte eine „neue Phase“ mit Guerillataktik im Kampf gegen die Türkei und deren Verbündete an. In Afrin soll es zudem noch einzelne Widerstandsnester geben. Tausende Einwohner waren vor den Kämpfen geflohen.