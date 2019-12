Fernsehdebatte Demokratische Präsidentschaftsbewerber fordern Trumps Amtsenthebung

Nach dem historischen Impeachment-Votum im US-Repräsentantenhaus haben mehrere demokratische Präsidentschaftsbewerber eine Amtsenthebung von US-Präsident Donald Trump am Ende des anstehenden Verfahrens gefordert. Bei ihrer sechsten Fernsehdebatte am späten Donnerstagabend (Ortszeit) in Los Angeles beklagten die Präsidentschaftsanwärter der Demokraten, Trump sei höchst korrupt und moralisch untauglich für das Amt.