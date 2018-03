Fessenheim: Das Dorf, das die Atomkraft liebt

„Das Kraftwerk ist so gefährlich nun auch wieder nicht“, sagt Philippe Mailly, ein älterer Herr aus dem nahegelegenen Rouffach. Besser gesichert als die Anlage in Tschernobyl mit ihrer Atomkatastrophe im Jahr 1986 sei es allemal. „Wenn es in die Luft fliegt, fliegt es in die Luft. Ich glaube, man sollte daran nicht zu viel denken“, sagt er noch, bevor er an schmucken Fachwerkhäusern vorbei zur Post geht.