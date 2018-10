Festgefahrene Gespräche Nächster Trump-Kim-Gipfel Anfang 2019

WashingtonDie USA peilen nach Angaben eines ranghohen Regierungsvertreters für Anfang 2019 einen zweiten Gipfel mit Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un an. Es sei wahrscheinlich, dass „nach dem Ersten des Jahres“ ein Treffen zustande komme, sagte der US-Vertreter im Kreise eine kleinen Gruppe von Journalisten am Freitag. US-Außenminister Mike Pompeo sagte, er hoffe, dass er seinen nordkoreanischen Amtskollegen bald treffen könne, um die Grundlage für einen „großen Schritt nach vorne“ während des nächsten Gipfels zu schaffen, was die nukleare Abrüstung angehe.