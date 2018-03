Festnahmen vor HDP-Parteitag: Erdogan erhöht Druck auf die Kurdenpartei

Anlass sind in den meisten Fällen kritische Kommentare zur türkischen Militäraktion gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien. In den vergangenen zwei Wochen nahm die Polizei hunderte Menschen fest, weil sie bei öffentlichen Kundgebungen oder in sozialen Medien Kritik am türkischen Vormarsch geäußert hatten.