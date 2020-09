Finanzdelikte: US-Gericht erlaubt Auslieferung von Ghosn-Komplizen

Die beiden Männer sollen Ghosn vergangenes Jahr bei der Flucht aus Japan geholfen haben, bevor dieser dort wegen Finanzdelikten vor Gericht gestellt werden konnte. In einer Kiste soll der ehemalige Autoboss in einen Privatjet geschafft und dann erst in die Türkei und dann in den Libanon geflogen worden sein. Der Libanon hat kein Auslieferungsabkommen mit Japan. Ghosn hatte seine Flucht damit begründet, in Japan hätte er kein faires Verfahren erwarten können.