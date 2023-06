Finanzen Schottische Ex-Regierungschefin Sturgeon festgenommen

11. Juni 2023 | Quelle: dpa

Nicola Sturgeon hatte Mitte Februar überraschend ihren Rückzug von der Parteispitze angekündigt. Bild: Bild: dpa

Die frühere schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon ist im Zuge von Ermittlungen zu finanziellen Ungereimtheiten in ihrer Partei festgenommen worden. Die 52-Jährige befinde sich in Gewahrsam und werde von Ermittlern befragt, teilte die schottische Polizei am Sonntag mit. Sie gelte als Verdächtige im Zusammenhang mit den laufenden Ermittlungen zu den Finanzen der schottischen Regierungspartei SNP. Sturgeon hatte angekündigt, umfänglich mit den Behörden zu kooperieren, falls ihre Mitwirkung nötig sei.