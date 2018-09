Finanzhilfe Argentinien kurz vor Einigung mit IWF über neue Kredite

Buenos AiresArgentinien und der Internationale Währungsfonds (IWF) stehen Regierungskreisen zufolge kurz vor einer Einigung über weitere Finanzhilfen. Ein entsprechender Bericht der Zeitung „La Nacion“ über Kredite in Höhe von drei bis fünf Milliarden Dollar sei „nah an der Wirklichkeit“, sagte ein Insider am Montag.