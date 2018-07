Finanzhilfen: China sagt Nahost-Staaten Milliarden-Kredite zu

Das bereits in Afrika stark präsente China hat auch sein Engagement im Nahen Osten ausgebaut. China schreibt den arabischen Staaten eine wichtige Rolle in seiner Strategie "Neue Seidenstraßen" zur Erschließung neuer Märkte zu. Trotz der Bedeutung der Region für seine Energieversorgung hat sich China bei den politischen Bemühungen um Lösungen für die Konflikte im Nahen und Mittleren Osten bislang sehr zurückgehalten. Offiziell verfolgt die Regierung in Peking bei der Gewährung von Entwicklungshilfen eine Politik der Nichteinmischung. Auch den Staaten in Mittel- und Südeuropa hat China Investitionen in Milliardenhöhe in Entwicklungsprojekte im Zusammenhang mit der "Neuen Seidenstraße" zugesagt.