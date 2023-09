Finanzhilfen Seenotrettung: Italien kritisiert Deutschland scharf

24. September 2023 | Quelle: dpa

Verteidigungsminister Guido Crosetto macht seinem Ärger Luft. Bild: Bild: dpa

Im Streit um deutsche Finanzhilfe für Organisationen, die sich in Italien um Bootsmigranten kümmern, schlägt die rechte Regierung in Rom gegen Berlin immer härtere Töne an. Verteidigungsminister Guido Crosetto sprach in der Zeitung „La Stampa” von einem „sehr schwerwiegenden” Verhalten.