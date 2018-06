Finanzielle Stabilisierung: Bis zu 15 Milliarden Euro für Griechenland nach Ende des Hilfsprogramms

BerlinGriechenland soll der Bundesregierung zufolge zur finanziellen Stabilisierung bis zu 15 Milliarden Euro aus dem laufenden Hilfsprogramm erhalten. Die Summe von „zehn bis zwölf, vielleicht auch 15 Milliarden Euro“ solle dazu dienen, die Nachhaltigkeit der Entwicklung abzusichern, wenn das laufende Hilfsprogramm der Euro-Partner am 20. August ende, hieß es am Dienstag in deutschen Regierungskreisen. Die Mittel stammten aus dem aktuellen, bis zu 86 Milliarden Euro schweren Programm, seien also kein frisches Geld. Die genaue Höhe sei vor der Eurogruppen-Sitzung am Donnerstag noch nicht vereinbart und hänge von mehreren Faktoren wie der Umsetzung von Reformen ab.