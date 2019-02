 Finanzierungsmöglichkeiten: Chinesische Provinz bietet Staatszuschüsse für Börsengänge

PekingIn China gehen Behörden ungewöhnliche Wege, um die Finanzierungsmöglichkeiten von Firmen zu erweitern. Staatsmedien zufolge sollen Unternehmen in der Provinz Hebei Anreize erhalten, um sich für einen Börsengang zu entscheiden. Dafür stehen im Jahr insgesamt umgerechnet 13 Millionen Euro an öffentlichen Zuschüssen zur Verfügung, wie die Zeitung "Hebei Daily" berichtete. Angestrebt werden demnach Börsennotierungen im In- oder im Ausland.