Finanzkrise S&P stuft Argentinien tiefer in den „Ramsch“-Bereich

Argentinien ist in einer tiefen Wirtschaftskrise und auf Hilfe von außen angewiesen. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hatte jüngst beschlossen, dem krisengeschüttelten Land stärker unter die Arme zu greifen. Argentiniens Präsident Mauricio Macri hatte den IWF um Hilfe gebeten und sich im Gegenzug zu härteren Einsparungen verpflichtet. Auch die Weltbank hat Argentinien zwei Hilfskredite im Gesamtvolumen von knapp einer Milliarde Dollar bewilligt. „In diesen schwierigen Zeiten bietet die Weltbank Argentinien ihre starke Unterstützung und Solidarität an, speziell den verwundbarsten Menschen dort“, sagte der Weltbank-Direktor für Lateinamerika, Jorge Familiar, Anfang November. „Diese Finanzierung wird diejenigen, die Hilfe am nötigsten haben, davor bewahren, in die Armut zu fallen“, betonte er.