Finanzkrise US-Insolvenzverfahren von Lehman Brothers nach 14 Jahren beendet

28. September 2022

Der US-Investmentriese Lehman Brothers rutschte Mitte September 2008 in die Pleite. Bild: Bild: dpa

Im New Yorker Insolvenzverfahren wurden mehr als 115 Milliarden Dollar an die Gläubiger ausgezahlt. Damit enden sie wie auch in Europa glimpflich.