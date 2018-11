Finanzminister Hammond „Wirtschaft wäre ohne Brexit besser dran“

Premierministerin Theresa May und ihre Kabinettsmitglieder sind zur Zeit auf Werbetour für das am vergangenen Wochenende gemeinsam mit der EU abgesegnete Brexit-Abkommen. Am 11. Dezember soll das Parlament in London über den Deal abstimmen. Bislang scheint es aber mehr als fraglich, ob die Regierung eine Mehrheit für das Abkommen bekommen kann.