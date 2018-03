Finanzminister Scholz holt Goldman-Sachs-Banker: Die ganz große Verschwörung?

Legendär ist das Netzwerk von Goldman Sachs, zu dem EZB-Präsident Mario Draghi ebenso gehört wie US-Finanzminister Steven Mnuchin. Es wäre natürlich eine Verschwörung größten Ausmaßes, wenn nun die GS-Boys an den politischen Schalthebeln in Washington, Frankfurt und Berlin die Weltherrschaft übernehmen würden. Vielleicht läuft es aber auch ganz anders ab. Vielleicht nutzt Kukies sein Netzwerk, um für die deutschen Positionen zu werben, die nicht unbedingt vom Rest der Welt geteilt werden. Und dann gibt es ja auch noch die Ministerialbürokratie in Berlin. Dazu zählt der für die Finanzmärkt zuständige Abteilungsleiter Lewin Holle, übrigens selbst früher in der Finanzbranche tätig. Diese Fachleute würden gewiss rechtzeitig Alarm schlagen, sollte Kukies seinen Minister auf Abwege bei der Bankenunion oder der für Deutschland so sensiblen Einlagensicherung führen. Scholz selbst hat zudem gleich zu Beginn klargemacht, dass er ein "deutscher Finanzminister" ist.