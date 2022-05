Finanzminister-Treffen bei Bonn Die G7 und ihre sieben Megaprobleme

Auf dem Petersberg wollen die Finanzminister und Notenbankgouverneure zudem die Auswirkungen des Krieges auf die weltwirtschaftliche Lage erörtern und die beschlossenen Sanktionen gegen Russland thematisieren. Dies sind jedoch nicht die einzigen Probleme, die die Weltwirtschaft gegenwärtig durcheinanderwirbeln. Die Coronakrise besteht weiterhin, die rabiaten Lockdowns in China sorgen für immense Lieferkettenprobleme in der ganzen Welt. Überall gehen die Wachstumsprognosen in den Keller, während die Inflation aus selbigem wieder emporsteigt.