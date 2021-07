Finanzministerin: Yellen droht im US-Schuldenstreit ab dem 2. August mit „außergewöhnlichen Maßnahmen“

Im Streit über die US-Schuldenobergrenze hat Finanzministerin Janet Yellen Parlamentarier vor der Notwendigkeit „außergewöhnlicher Maßnahmen“ ab der ersten Augustwoche gewarnt. Bereits am 30. Juli werde ihr Ministerium den Verkauf von Wertpapieren der Bundesstaats- und Kommunalverwaltungsserie (SLGS) einstellen müssen, erklärte Yellen am Freitag in einem Brief an führende Abgeordnete beider Parteien.