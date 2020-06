Finanzpolitik: Eurogruppe berät über Centeno-Nachfolge – Spanierin ist Favoritin

Mehrere deutsche Regierungsvertreter sagten der Nachrichtenagentur Reuters, Calvino sei eine starke Kandidatin, mit der Deutschland gut leben könnte. In Brüssel hieß es, Calvino gehöre zu den Favoriten. Die Spanierin ist seit Mitte 2018 Wirtschaftsministerin und repräsentiert ihr Land in der Eurogruppe. Mit ihr bliebe der Posten im Süden Europas und würde das komplexe Machtgefüge in der Euro-Zone nicht verschieben.