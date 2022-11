Finanzpolitik: Großbritannien wappnet sich für die Krise

Auch Jeremy Hunt ließ in seiner Rede keinen Zweifel daran, dass er das Land in einer schweren Krise wähnt. Er musste weitere Hiobsbotschaften verkünden: Berechnung der Ausgabenwächter des Office for Budget Responsibility (OBR) hätten gezeigt, dass sich Großbritannien schon jetzt in einer Rezession befinde, sagte Hunt. Die britische Wirtschaft werde im kommenden Jahr um 1,4 Prozent schrumpfen und die Inflation werde bei über 7 Prozent verbleiben, fügte er hinzu. Die Lebensstandards würden in den kommenden Jahren um ebenfalls 7 Prozent zurückgehen. Damit würde effektiv das Wachstum der vergangenen acht Jahre zunichte gemacht. Denkbar finstere Aussichten.