Finnland: Sozialdemokraten wählen Sanna Marin als neue Ministerpräsidentin aus

Eine 34-jährige Ministerin ist in Finnland als neue Ministerpräsidentin ausgesucht worden. Der Rat der regierenden Sozialdemokraten stimmte am Sonntag mit knapper Mehrheit für die Vize-Parteichefin Sanna Marin. Die Partei hatte im April die Wahl gewonnen und kann daher den Regierungschef oder die -chefin ernennen. Marin wäre die jüngste Person aller Zeiten an der Spitze der finnischen Regierung.