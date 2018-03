„Fire and Fury“-Autor Wolff: „Trump hat nicht die emotionale Reife, die für diesen Job nötig ist“

Michael Wolff, ein Journalist, der nicht gerade dafür bekannt ist, es mit den Fakten so genau zu nehmen, hat mit seinem Buch für viel Furore gesorgt. Der Präsident geht unter die Decke, sein Chef-Ideologe Steve Bannon verliert seinen Job. Er habe gar nicht versucht, so gesteht Wolff, jede einzelne Behauptung auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Er habe lieber seiner Erfahrung vertraut, und zum Schluss eine Geschichte daraus zusammengesetzt, die nicht unbedingt in ihren Details, aber in ihrem Narrativ, ihrer Idee, dem entsprach, was er erlebt hatte.