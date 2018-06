Firmenübernahmen: Trump verzichtet vorerst auf harten Kurs gegen China-Investitionen

An der Börse war die Erleichterung zunächst groß – denn Anleger fürchten eine weitere Eskalation im Konflikt zwischen Washington und Peking. Die Stimmung am Markt drehte jedoch, nachdem Trumps Wirtschaftsberater Larry Kudlow im Sender Fox dem Eindruck widersprach, der Präsident nehme eine mildere Haltung ein. Kudlow kündigte ein „sehr umfassendes und sehr wirkungsvolles“ Vorgehen an.