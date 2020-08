First Lady: Melania Trump drückt Mitgefühl für Corona-Opfer aus

Melania Trump hat bei ihrer Rede zum Parteitag der US-Republikaner ihr Mitgefühl für die Opfer des Coronavirus ausgedrückt. Sie sei „bewegt gewesen, auf welche Art Amerikaner in solch ungewohnten und beängstigenden Zeiten zusammengerückt sind“, sagte die First Lady der Vereinigten Staaten in ihrer Rede am Dienstagabend (Ortszeit) im Rosengarten des Weißen Hauses.