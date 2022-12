«Fit for 55» EU verhandelt über Herzstück des Klimapakets

16. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission, in Straßburg. Bild: Bild: dpa

Die EU könnte an diesem Wochenende einen großen Schritt im Kampf gegen den Klimawandel unternehmen. Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten verhandeln von diesem Freitag an über wichtige Teile des EU-Klimapakets „Fit for 55”. Konkret geht es um eine Reform des EU-Emissionshandels, um Anreize für einen niedrigeren Ausstoß klimaschädlicher Gase wie Kohlendioxid (CO2) zu schaffen. Verhandelt wird auch ein Klimasozialfonds, der Bürger bei der Energiewende unterstützen soll. Es werden schwierige Verhandlungen erwartet.