Florida-Aufenthalt: US-Demokraten kritisieren Bolsonaros Aufenthalt in Florida – Ex-Präsident plant Rückkehr nach Brasilien

Von Bolsonaros Florida-Aufenthalt schien in den USA kaum jemand Notiz zu nehmen, bis am Sonntag Tausender seiner radikalen Anhänger in Brasilía den Kongress, das oberste Gericht und den Präsidialpalast stürmten. Die Eindringlinge schmissen Fenster ein, zerschmetterten Computer und beschädigten unter anderem Kunstwerke.