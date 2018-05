Flucht aus Russland: Putin vertreibt sein Volk – auch Unternehmer verlassen zunehmend das Land

Aber auch Unternehmer aus Russland verlassen zunehmend ihre Heimat, beobachten amerikanische Immigrations-Anwälte – auch seit Putins erneuter Wiederwahl am 18. März mit dem Rekordergebnis von fast 77 Prozent der abgegebenen Stimmen. Russische Unternehmer würden vor Korruption und Verfolgung fliehen, sagte der New Yorker Anwalt Boris Palant, der etliche russische Asylbewerber vertritt. Ihnen würden „fabrizierte Kriminalfälle“ zur Last gelegt, um Schutzgelder durch Staatsbeamte zu kassieren oder gleich das ganze Unternehmen zu übernehmen.