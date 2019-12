Flüchtende: Mehr als 200.000 Menschen fliehen vor Gewalt im Nordwesten Syriens

Die 216.632 Männer, Frauen und Kinder flohen demnach in den vergangenen Wochen aus rund 250 verschiedenen Ortschaften, viele von ihnen in Richtung der türkischen Grenze. Die Regierungstruppen eroberten bei einer intensivierten Bodenoffensive in der Provinz Idlib seit vergangener Woche mehr als 40 Dörfer. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden bereits in den Wochen zuvor rund 60.000 Menschen in Idlib aus ihren Häusern vertrieben.