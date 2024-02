Flüchtlinge Albaniens Parlament billigt Migrationsabkommen mit Italien

22. Februar 2024 | Quelle: dpa

Albaniens Parlament hat dem Migrationsabkommen mit Italien zugestimmt. Bild: Bild: dpa

Albaniens Parlament hat das umstrittene Migrationsabkommen mit Italien erwartungsgemäß ratifiziert. Damit ist der Weg dafür frei, dass das EU-Land Italien in Albanien Flüchtlingslager einrichtet. Nach den Plänen sollen Menschen, die von den italienischen Behörden auf hoher See an Bord genommen wurden, nach Albanien gebracht werden. In den von Italien betriebenen Zentren in dem Nicht-EU-Land werden ihre Asylanträge geprüft und, wenn nötig, schnelle Rückführungen ermöglicht. Der Plan wird von Menschenrechtlern kritisiert.