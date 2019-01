 Flüchtlinge: Australien schließt zwei Hochsicherheitslager für Migranten

Das Hochsicherheitszentrum Maribyrnong in einem Vorort von Melbourne sei bereits geschlossen worden, der Blaxland-Komplex in Sydney werde bis Mitte des Jahres folgen, heißt es in der Mitteilung des Einwanderungsministeriums. Die Zeitung „The Age“ hatte Maribyrnong vor zwei Jahren wegen seiner besonders rabiaten Wärter als berüchtigtstes Lager des Landes eingestuft.