 Flüchtlinge: Griechische Küstenwache greift Dutzende Migranten auf

AthenDie griechische Küstenwache hat im Osten der Ägäis 44 Migranten gerettet. Die Menschen hatten die gefährliche Überfahrt auf einem Schlauchboot angetreten, wie die Zentrale der Küstenwache in Piräus am Montag mitteilte. Sie wurden in den ersten Morgenstunden vor der kleinen Insel Farmakonisi entdeckt und in Sicherheit gebracht.