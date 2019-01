 Flüchtlinge: Kritik aus Rom „unfreundlich und haltlos“ – Paris bestellt Botschafter ein

Di Maios populistische Fünf-Sterne-Bewegung, die mit der rechten Lega die Regierungskoalition in Rom bildet, wirbt seit geraumer Zeit um die regierungskritische Gelbwesten-Bewegung in Frankreich. Wiederholt übte die Partei Kritik an Präsident Emmanuel Macron. Frankreich und Italien streiten sich zudem vor allem über die Migrationsfrage. Zuletzt geriet die Regierung in Rom mit Blick auf Todesfälle unter Bootsflüchtlingen im Mittelmeer in die Defensive.